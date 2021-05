Coronavirus Rimini: 71 nuovi casi con tanti asintomatici, morto 72enne

Attualità

Rimini

| 15:45 - 01 Maggio 2021

Bollettino Covid Emilia Romagna 1 maggio 2021.



Il mese di maggio inizia con 71 nuovi casi di contagio nel riminese, 26 sintomatici e 45 asintomatici, e con un calo dei ricoveri in terapia intensiva, ora 15 (-1). E' stato comunicato il decesso di un 72enne.



Sul fronte dei ricoveri, calano in regione: in terapia intensiva sono 216 (-10 rispetto a ieri), 1.640 quelli negli altri reparti Covid (-92), rispettivamente lo 0,5% e il 4% dei casi attivi, che calano in modo deciso: sono 41.330 (-3025). I nuovi casi sono 941 su 34.343 tamponi. Comunicati 17 decessi.



Sul fronte vaccinazioni, sono state somministrate complessivamente 1.673.183 dosi; sul totale, 548.497 sono seconde dosi, e cioè le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.