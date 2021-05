Si rompe tubo dell'acqua, si apre una voragine sul lungomare davanti al Barrumba

Attualità

| 14:53 - 01 Maggio 2021

Lavori in piazzale Pascoli.

Una rottura improvvisa di una tubatura dell'acqua sul lungomare Murri ha creato più di un disagio a partire da questa mattina (sabato 1 maggio). Si è infatti creata una voragine sul marciapiede davanti al Barrumba e la zona del lungomare, tra piazzale Pascoli e piazzale Tripoli, è rimasta senza acqua. Bagnini, baristi e ristoratori si sono dovuti arrangiare con l'acqua in bottiglia, in una giornata in cui ovunque si registra un grande pienone, nonostante il tempo non favorevole, mentre i tecnici di Hera sono intervenuti per sostituire la tubatura. Un lavoro che ha richiesto più delle 6 ore inizialmente preventivate: l'intervento si è completato nel pomeriggio. La voragine si è aperta davanti al Barrumba, nello spazio tra il locale e i dehors. Il titolare ha raccontato infatti di essersi accorto della presenza di acqua sul marciapiede, questa mattina, prima di vedere l'abbassamento del terreno.