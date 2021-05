A Montefiore Conca arriva il trekking emozionale

Eventi

13:40 - 01 Maggio 2021

Un'escursione sui sentieri dell'arte, della storia e della natura. Al via a Montefiore Conca il primo "Trekking Emozionale" promosso in collaborazione con l'agenzia di viaggi "La galleria del viaggiatore" di Morciano. Appuntamento domenica 2 maggio alle 9 in piazza della Libertà da dove prenderà le mosse l'itinerario che si svilupperà attraverso i luoghi più belli del territorio, dal borgo medioevale alla Rocca Malatestiana, dal Postale pontificio all'antica miniera di zolfo per concludere al Santuario di Bonora. Il tutto accompagnato da un'avvincente narrazione storico-culturale che non mancherà di regalare emozioni. Immancabile la sosta per il pranzo. Per informazioni e prenotazioni: 3459825417.