Viaggiavano sulla consolare per San Marino con 200 grammi di eroina, arrestati

| 13:35 - 01 Maggio 2021

Ieri (venerdì 30 aprile) i Carabinieri di Rimini ahnno arrestato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, una 38enne riminese e un 26enne tunisino, entrambi con precedenti di Polizia. I due sono stati fermati lungo la Strada Consolare per San Marino: sulla loro auto trasportavano oltre 200 grammi di eroina. L'arresto della coppia è stato convalidato questa mattina (sabato 1 maggio): la donna è in stato di libertà, in attesa del processo, per l'uomo è stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere.