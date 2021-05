Baseball: prima uscita stagione per New Rimini, doppia amichevole a Bologna

Sport

Rimini

| 13:13 - 01 Maggio 2021

Alessia Valducci, presidente di New Rimini.

Prima uscita stagionale domani per New Rimini Erba Vita, in vista dell'avvio del campionato di serie A di baseball. La squadra del manager Mike Romano sarà impegnata in una doppia amichevole sul diamante del centro sportivo Pilastro di Bologna, ospite dell'OM Valpanaro Athletics Bologna. Gare a porte chiuse. Le altre amichevoli sono in programma sabato prossimo sul diamante di Riccione contro Godo e domenica 16 maggio col Longbridge Bologna. "Cominciamo a respirare l'aria del campionato – dice il Direttore Tecnico Andrea Evangelisti – e a comprendere il livello col quale dovremo misurarci. Abbiamo un'età media di 23 anni, con tanti talenti che ora devono imparare a fare i conti con la nuova realtà. Ci vorranno un po' di tempo e pazienza, ma il lavoro di Mike Romano e dello staff tecnico è indirizzato sulla strada giusta".



I padroni di casa saranno avversari nello stesso girone di New Rimini Erba Vita nel campionato che si avvierà a Macerata domenica 23 maggio. Sul monte bolognese anche un lanciatore ben conosciuto dal baseball riminese, Carlos Richetti, insieme al cubano Frank Montieth. Il manager è Ronald Duarte.