Opere d'arte nelle vetrine dei negozi chiusi, per abbellire Santarcangelo

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 12:32 - 01 Maggio 2021

L'immagine promozionale dell'iniziativa.



Nuova iniziativa delle associazioni"Città Viva" e "Noi della Rocca" di Santarcangelo. Cinque vetrine di negozi sfitti saranno infatti abbelliti da opere d'arte: da oggi (sabato 1 maggio) in esposizione i quadri del pittore clementino Giuseppe Boschetti, mentre nella settimana dell'evento Balconi Fioriti saranno esposte gigantografie a tema. Successivamente le vetrine saranno a disposizione dei pittori locali. "La passeggiata in centro vive anche di vitalità, di positività e quelle vetrine spente sono macchie nello splendido quadro di Santarcangelo. Macchie che indeboliscono la città sia il settore del commercio, sia quello del turismo, sia del comparto della ristorazione: immaginiamo un cliente che, prima di visitare il borgo antico o prima di andare a cena passi davanti a vetrine chiuse... l'impressione che gli rimarrà avrà sempre una macchia, mentre delle belle vetrine, illuminate, rendono più piacevole il tutto", spiegano le due associazioni in una nota.