Coronavirus Rimini: casi sotto quota cento (86), nessun decesso

| 16:13 - 30 Aprile 2021

Bollettino Covid Emilia Romagna 30 aprile 2021.

In Provincia di Rimini registrati 86 nuovi casi di contagio, 40 sintomatici e 46 asintomatici, il 7,1% dei contagi regionali. Calano a 16 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (-2), nessun decesso comunicato per il nostro territorio. Nei primi quattro giorni della settimana i contagi sono stati 420, media di 84 contagi al giorno (in aumento, rispetto alla scorsa settimana).



In regione 1206 nuovi casi su 31.944 tamponi, 483 guarigioni e 17 decessi. Crescono i casi attivi, 44.356 (+706), calano i ricoveri: in terapia intensiva sono 226 (-8 rispetto a ieri), 1.732 quelli negli altri reparti Covid (-32), rispettivamente lo 0,5% e il 3,9% dei casi attivi. In isolamento domiciliare 42.398 persone, il 95,6% dei casi attivi.



Sul fronte vaccinazioni, in Regione sono state somministrate complessivamente 1.638.979 dosi; sul totale, 532.110 sono seconde dosi, e cioè le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.