FOTO Ripartenza: "Sotto il sole di Riccione", al via la campagna estate 2021

Turismo

Riccione

| 14:06 - 30 Aprile 2021

Riccione riparte con una campagna pubblicitaria.



Al via la campagna di comunicazione per l'estate 2021 a Riccione che ripropone lo slogan reso celebre dalla canzone dei Thegiornalisti: "Sotto il sole di Riccione". "Un claim accattivante divenuto brand della città", ha spiegato il sindaco Renata Tosi, che ha evidenziato il lavoro della città nel creare un prodotto turistico che ha il cuore pulsante "nella capacità del territorio di interpretare l'offerta turistico-commerciale in maniera sempre più completa e ad alti livelli". "Sotto il sole di Riccione" è un slogan che "evoca immediatamente nella mente dei turisti tutte le meraviglie che ci sono nella nostra città. Meraviglie di luoghi curati come le nostre spiagge, il nostro lungomare, la nostra cultura dell'ospitalità, di buon cibo e di buon divertimento".



L'assessore al turismo Stefano Caldari ha spiegato la strategia comunicativa, mirata sul Nord Italia, attraverso l'affissione di manifesti e l'acquisto di inserzioni su giornali e social, per un investimento di 20.000 euro: "Dal primo di maggio la campagna Sotto il Sole di Riccione, proprio nel momento della decisa riapertura delle attività e della bella stagione, sarà protagonista attraverso la via Emilia, da Rimini a Piacenza, grazie a una massiccia campagna di affissioni che abbraccerà le principali città dell’Emilia-Romagna, poi sarà in Veneto e in Lombardia".