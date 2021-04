Sparano con la pistola per postare un video sui social, denunciati due ventenni

Cronaca

Rimini

| 13:05 - 30 Aprile 2021

Foto di repertorio.

Due ventenni riminesi sono stati denunciati per l'ipotesi di reato di accensioni ed esplosioni pericolose: negli ultimi due giorni, nei pressi di un casolare abbandonato in zona San Vito, hanno sparato colpi di pistola per gioco, per poi allontanarsi a bordo della loro automobile. Fermati alle 20 circa di ieri (giovedì 29 aprile) in via Tolemaide dalla Polizia, allertata da un paio di segnalazioni, hanno riferito infatti di aver utilizzato la pistola per girare un video e pubblicarlo sui social network. Il giovane che si è dichiarato proprietario della pistola, una scacciacani con tappo rosso, ha detto di averla acquistata online, sul sito web di un negozio di San Marino.