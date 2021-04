A folle velocità fugge dalla Polizia: va fuori strada e si schianta contro un palo della luce

Cronaca

Rimini

| 12:55 - 30 Aprile 2021

Un 33enne napoletano, residente a Rimini e con precedenti di Polizia, è stato arrestato nel pomeriggio di ieri (giovedì 29 aprile), al termine di un rocambolesco inseguimento. L'uomo, alla guida di una Mercedes Classe A, è stato intercettato a Viserba da una pattuglia della Polizia. Accortosi dell'intenzione degli agenti di fermarlo per un controllo, ha accelerato bruscamente, iniziando una serie di manovre pericolose, tra sorpassi spericolati e repentini cambiamenti del senso di marcia. La sua corsa è terminata, all'altezza di una rotonda, con un incidente: il 33enne ha perso il controllo della vettura ed è andato a sbattere contro un palo della luce; uno scontro senza conseguenze sia per il conducente, che per il passeggero, suo fratello. Il 33enne aveva nelle tasche un coltello a serramanico e un quantitativo di hashish, mentre nella sua vettura sono stati trovati attrezzi da scasso. E' stato arrestato e risulta indagato per resistenza a pubblico ufficiale.