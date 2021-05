Cosa regalare alla propria migliore amica: 5 consigli utili

Attualità

Nazionale

| 08:25 - 03 Maggio 2021

Una confezione regalo.

Chi ha un’amica del cuore sa che farle un regalo non è una cosa difficile, ma in alcuni casi può diventare alquanto complesso. Anche se si conosce bene la propria amica e si hanno ben chiari quelli che sono i suoi gusti e predilezioni, può capitare in alcuni casi che per una specifica ricorrenza ci si trovi con qualche problema: si teme di essere troppo scontate oppure di regalare un oggetto che non sia apprezzato fino in fondo. Che si tratti del giorno della laurea, del matrimonio o di un altro evento particolarmente importante, può capitare che non si trovi l’oggetto giusto per esprimere al meglio i propri pensieri.



1 Conosci la tua amica

Ricercare idee regalo per un’amica, che sia per il suo compleanno, laurea o qualsiasi altra festa è semplice: basterà seguire i consigli nella nostra guida. Per poter individuare il regalo perfetto bisogna partire da quelli che sono i suoi gusti ed i suoi hobbies. Ad esempio, per un’amica amante della natura, un accessorio da poter utilizzare durante le escursioni in montagna o durante in campeggio sarebbe perfetto, accessori come una tenda, uno zainetto da trekking oppure un braccialetto fitness nel caso in cui si tratti di una persona anche amante dello sport. Se invece la sua passione è la lettura, il libro appena uscito del suo autore preferito o anche la prima edizione del libro che tanto ama, è un’idea sicuramente gradita ed originale.



2 I trend del momento

Una buona idea, perfetta per cercare il regalo ideale per l’amica che ha l’abitudine di acquistare tutto ciò che desidera, consiste nel concentrarsi sui trend del momento. Ogni stagione si sviluppano dei particolari trend, in alcuni casi si tratta di oggetti o accessori che si possono regalare. In questo modo non si rischia di acquistare qualcosa che possiede.



3 Pensa alla specifica situazione

Fare un regalo per il giorno del matrimonio, per la nascita del primo figlio, per la laurea o altre esperienze molto intense, di particolare impatto sulla vita di ognuno, è ben diverso rispetto a dover scegliere un piccolo omaggio per il compleanno. Per tutti gli eventi sopra descritti esistono regali più o meno adatti, come ad esempio la classica stilografica o il fine settimana di viaggio che si dona il giorno della laurea. Per questo, poter individuare il regalo idoneo bisogna valutare attentamente quella che è la situazione.



4 Esperienze invece di oggetti

Questo è un altro modo di scegliere regali importanti, che si sanno far ricordare nel tempo: scegliere un’esperienza. Oggi è possibile acquistare buoni per acquisti nei negozi alla moda, week end al mare o in montagna, corsi di cucina o abbonamenti per la palestra. In questo modo non solo regaleremo un momento speciale all’amica del cuore, ma anche dei ricordi che porterà con sé per tutta la vita. Anche in questo caso per la scelta basiamoci su ciò che chi riceve il dono ama di più, sarà sicuramente un omaggio molto apprezzato. In alcuni casi si può valutare anche un’esperienza condivisa.



5 Buttiamoci su cosmetici o gioielli

Ci sono poi ambiti che ci offrono un ampio ventaglio di opportunità per trovare il regalo giusto. Stiamo parlando di cosmetici e di gioielli, due interi mondi di ninnoli, oggetti importanti e costosi, piccoli regali, tra cui scegliere l’oggetto più adatto a ogni singola occasione. Non solo si tratta di due ambiti che propongono tantissimi prodotti, accessori e oggetti differenti, ma possiamo valutare tra doni più economici oppure oggetti di una certa importanza. Chiunque sia colei che riceverà il dono, tra i cosmetici e gioielli possiamo trovare il regalo perfetto.