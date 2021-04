Lavori al Parco del Mare: ecco come cambia la viabilità a Rimini

Attualità

Rimini

| 12:27 - 30 Aprile 2021

Immagine di repertorio.



Per procedere ai lavori di riqualificazione e rigenerazione urbana relativi al Parco del Mare, nel Lungomare Sud - interventi compresi nel progetto denominato “Tratto 1 Lungomare Tintori” - è stato necessario disporre alcune modifiche temporanee alla circolazione che riguarderanno in particolare i residenti della zona compresa fra il Lungomare Tintori, la via Paolo e Francesca e le zone limitrofe.

Una modifica alla viabilità necessaria per eseguire collegamenti alle opere a rete esistenti di fognatura ed acquedotto lungo Via Paolo e Francesca.

A partire da giovedì 6 maggio infatti - e fino a tutto il 30 maggio 2021- sarà interdetto il traffico ed il transito lungo la Via Paolo e Francesca, da Via Beccadelli fino alla Via I Vitelloni.

Nelle giornate del 3 e del 6 in particolare potrebbero esserci alcuni disagi al transito per la movimentazione di materiali occorrenti i lavori. Il traffico rimarrà comunque sempre garantito tra la Via Beccadelli e la Via Lo Sceicco Bianco, mentre sarà interdetto tra la Via Lo Sceicco Bianco e la Via I Vitelloni. Le lavorazioni procederanno contemporaneamente di pari passo alla riqualificazione delle aree verdi, della pavimentazione e dei vialetti.

Il Comune si scusa preventivamente per gli eventuali disagi a residenti e attività commerciali, a cui verrà comunque sempre garantito almeno un accesso dedicato, la direzione dei lavori si rende disponibile a valutare eventuali particolari esigenze.