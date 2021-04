Al Cinema Tiberio di Rimini "In the mood of love" in versione restaurata

Eventi

Rimini

| 12:12 - 30 Aprile 2021

Ingresso del cinema Tiberio di Rimini.

Il Cinema Tiberio di Rimini propone lunedì 3 e martedì 4 maggio alle ore 19.30 (martedì anche ore 17, biglietti interi € 7, ridotti € 6, Tiberio Club € 5) il capolavoro di Wong Kar-wai, restaurato in 4K dal Laboratorio L'Immagine Ritrovata di Bologna e dalla Criterion di New York, "In the Mood for Love" con Tony Leung e Maggie Cheung. Il film, uscito nel 2000, è ambientato ad Hong Kong nel 1962. Un uomo e una donna, il signor Chow e la signora Chan. Due dirimpettai che si trovano a vivere un amore casto e clandestino. Due attori meravigliosi, Maggie Cheung e Tony Leung Chiu-wai, che hanno spalancato le porte dell'Occidente agli splendori del nuovo cinema asiatico. Un melodramma intenso e raffinatissimo che ha davvero fatto epoca. Non tanto love story, come spiega lo stesso Wong Kar Wai, quanto «l'analisi dei possibili sviluppi di una vicenda sentimentale».

Proseguono a grande richiesta le repliche di "Nomadland" di Chloé Zhao, fresco vincitore di tre prestigiose statuette (miglior film, miglior regia e migliore attrice protagonista) che si aggiungono al Leone d'Oro a Venezia 2020, ai quattro premi BAFTA e ai due Golden Globe vinti in precedenza. Mercoledì 5 maggio è disponibile la proiezione in versione originale con sottotitoli in italiano (esaurito lo spettacolo delle ore 19.30, posti disponibili per la proiezione delle ore 16) e le repliche del film in versione italiana sono previste da giovedì 6 a domenica 9 maggio (proiezioni alle ore 19.30, sabato e domenica anche alle ore 16, biglietti interi € 7, ridotti € 6, Tiberio Club € 5) e



Al Premio Oscar 2021 si aggiungeranno a giorni altri eventi che verranno comunicati a breve, con il ritorno delle "buone abitudini" della sala riminese tra arte, opere, balletti e film in versione originale.

Biglietteria on line disponibile su www.liveticket.it