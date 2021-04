Sport

Rimini

| 11:25 - 30 Aprile 2021

L'attaccante del Lentigione Cristian Altinier, 38 anni compiuti a febbraio e arrivato a gennaio dall'Arzignano, durante l’allenamento di martedì presso l’Immergas Green Arena di Sorbolo Mezzani, si è infortunato al ginocchio sinistro. La risonanza effettuata ha confermato la prima diagnosi medica e cioè la lesione del legamento crociato. Per l'esperto attaccante stagione finita, per il Lentigione una assenza importante in vista del rush finale.