Misano Adriatico: contributi per 25mila euro distribuiti a dieci associazioni sportive

Attualità

Misano Adriatico

| 10:51 - 30 Aprile 2021

Impianti sportivi.

Dieci associazioni sportive con sede nel Comune di Misano Adriatico beneficeranno dei fondi stanziati dall’amministrazione comunale nell’ambito del pacchetto di aiuti destinati a famiglie, imprese e, appunto, associazioni sportive.



La giunta misanese, lo ricordiamo, ha deciso di destinare per intero i fondi riconosciuti ai Comuni della zona rossa, integrandoli con risorse derivanti dal proprio bilancio comunale, per elargire forme di aiuto concreto alle categorie più colpite dagli effetti della pandemia. Alle società sportive sono stati destinati 25 mila euro, la cui distribuzione è stata regolamentata da un bando.



Alle dieci 10 associazioni, tutte quelle che hanno fatto richiesta, sono state riconosciute somme da un minimo di 600 euro ad un massimo di circa 4.000 euro. L’importo è stato definito in base ai punteggi attribuiti per la rispondenza ai criteri fissati. Particolare attenzione è stata posta a quelle associazioni che praticano attività giovanile e a quante si trovano a dover pagare degli affitti nonostante i mancati introiti.



“Accanto agli aiuti doverosi per le famiglie in difficoltà e per le attività economiche – spiega l’Assessore con delega alle attività economiche e sport Filippo Valentini – abbiamo previsto un contributo anche per le associazioni sportive che da oltre un anno si trovano a dover fare i conti con una forte riduzione della propria attività e, di conseguenza, anche con minori entrate. Abbiamo voluto sostenerle perché svolgono una fondamentale funzione sociale ed educativa, consentendo ai bambini di praticare sport in ambiente sicuro. Ci sembrava giusto che fossero incluse in questo provvedimento”.