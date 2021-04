L'aperitivo è servito, la Vecchia Pescheria diventa un grande dehors

Attualità

Rimini

| 10:41 - 30 Aprile 2021

Assembramento nello scorso weekend.

La Vecchia Pescheria di Rimini potrà diventare uno spazio "in più" per i locali che si affacciano nel luogo "storico" del centro riminese. Un modo per poter regolamentare l'afflusso di persone che in tante occasioni si sono viste nella zona. A quanto si apprende il via libera arriva dalla Soprintendenza Archeologica della Provincia di Rimini, durante una riunione tecnica in Prefettura sull'ordine e la sicurezza pubblica. Il comune aveva chiesto di inserire all'ordine del giorno la possibilità di poter usare quegli spazi da parte dei gestori dei locali vicini. Con l'ok della Sopritendenza la palla passa al Comune che dovrà emettere una autorizzazione specifica. La Vecchia Pescheria diventerà una sorta di dehor comune per i locali della zona. Un modo per rispettare le normative anti-covid e per regolamentare le presenze in una delle zone più frequentate della "movida" riminese, che verrà comunque monitorata con un aumento di vigilanza da parte delle forze dell'ordine, proprio in virtù dell'importanza storica della Vecchia Pescheria.