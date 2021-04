Calcio, Carnesecchi si racconta alla Gazzetta: "Iniziai al Bellariva, da centrocampista"

Sport

Rimini

| 10:21 - 30 Aprile 2021

Carnesecchi con la maglia della Cremonese (foto dalla pagina Facebook del club).

Il portiere riminese Marco Carnesecchi, 20 anni, si racconta alla Gazzetta dello Sport. Tra i migliori portieri della Serie B, definisce la doppia parata nella sfida di Under 21 tra Italia e Spagna "La parata dell'orgoglio italiano". Nella gara, terminata 0-0, l'estremo difensore riminese si è opposto in tuffo al tiro di Pipa, per poi togliere da sotto la traversa l'immediato tap-in di Puado. "Quella parata ha confermato il momento positivo: per 4 gare non ho preso gol". Carnesecchi è concentrato sul finale di campionato (la Cremonese è a +6 sulla zona playout e a -6 dalla zona playoff) e non pensa al futuro prossimo. Sulla possibilità di giocare in A, con l'Atalanta o con un altro club, spiega: "Non voglio affrettare i tempi. Mi manca ancora qualcosa, ho bisogno di crescere. Non mi sento pronto". Nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport racconta i suoi inizi da centrocampista: "da bambino al Bellariva: un giorno serviva un portiere per la partitella, sono andato in porta per caso e non sono più uscito. Mi diverte ancora giocare fuori". E svela un piccolo segreto: il giovane portiere fa la doccia con i guanti. "Il modo migliore per tenerli puliti. Ma poi per lavarmi li tolgo".