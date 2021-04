Tragico schianto sulla statale, muore ciclista investito da due auto

Cronaca

Rimini

| 07:02 - 30 Aprile 2021

Immagine di repertorio.

Incidente stradale mortale poco prima delle 22 di giovedì sulla Statale Adriatica a Rimini. Un 63enne ha perso la vita, lievi ferite per un 36enne. L'esatta dinamica dei fatti è ancora al vaglio delle forze dell'ordine. Secondo una prima ricostruzione il 63enne era in bicicletta sulla statale all'altezza dell'Obi e pedalava in direzione nord. E' stato centrato da un'auto e, dopo essere stato sbalzato a terra, è stato investito da un secondo mezzo. Per lui non c'è stato nulla da fare.

Sul posto per i rilievi e i soccorsi un'ambulanza, un'automedica e la Polstrada.