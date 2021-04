E' un 17enne pesarese il rapinatore del Conad City

Cronaca

Rimini

| 17:13 - 29 Aprile 2021

La pistola, il coltello e il cacciavite sequestrati.



E' un 17enne pesarese, con precedenti di Polizia, il rapinatore che ieri pomeriggio (mercoledì 28 aprile) ha assaltato il supermercato Conad City di via Pintor a Rimini. Il giovane, arrestato, è indagato per rapina aggravata in concorso. Ancora ricercato il complice. Il 17enne, con un passamontagna sul volto, era armato con una pistola a salve, ma nella colluttazione con i dipendenti del supermercato, che lo hanno fermato nel cortile durante la fuga, ha estratto un cacciavite. Con sé aveva anche un coltello. Tutte le armi sono state sequestrate dalla Polizia.