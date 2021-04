Covid, Bonaccini 'impossibile dire ora se discoteche apriranno'

Attualità

29 Aprile 2021

A San Marino si valuta l'apertura dei locali da ballo per l'estate, in Italia invece sono discorsi prematuri. Stefano Bonaccini, presidente della giunta regionale, in visita al centro vaccinale di Cesena Fiera, è stato categorico a chi gli chiedeva se quest'estate le discoteche avrebbero riaperto come nel 2020: "Chi è oggi che può dire se le discoteche potranno riaprire? Nessuno". "I locali da ballo - ha precisato - dove c'è il rischio del massimo di assembramento, sono stati una delle questioni più al centro del dibattito". Bisogna "non illudere nessuno", ha aggiunto. "Il virus circola e la riapertura delle scuole, di alcune attività, certamente rischia di aumentare un po' il contagio. Noi quest'anno rispetto all'anno scorso abbiamo uno strumento in più che si chiama vaccino", ha affermato Bonaccini per il quale, "da questo punto di vista il pass vaccinale sarebbe un ulteriore strumento utile".