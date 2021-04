Covid, ristoratori preoccupati: "ripartenza tragica, non ce la facciamo"

Attualità

Rimini

| 15:41 - 29 Aprile 2021

Foto di repertorio.

Una ripartenza per bar e ristoranti "tragica", senza "nessuna prospettiva concreta". È quanto afferma all'Ansa il ristoratore e presidente di Fipe-Confcommercio Rimini, Gaetano Callà. "Ci hanno definito come gli untori e ne stiamo pagando le conseguenze in una maniera veramente insopportabile. Non ce la facciamo più", prosegue. Due i principali problemi che sottolinea: il coprifuoco e l'inutilizzo degli spazi coperti. "Siamo chiusi da ottobre, ma le spese non si sono fermate - racconta Callà che ha un ristorante sul lungomare di Viserba - Chi ha un locale in centro può pagare anche 5.000 euro di affitto al mese, poi ci sono le bollette". E aggiunge: "Vediamo cose per noi assurde: assembramenti negli ipermercati, sui bus, nelle metrò dove non c'è certezza di sicurezza. Mentre da noi", nei locali pubblici, "avete tutta la sicurezza che ci è stata imposta. Abbiamo fatto dei sacrifici per fare dei piani igienico-sanitari. Abbiamo speso. Ancora non ci è stato dato indietro niente. Non riesco a capire perché noi siamo quelli che sono stati colpiti a morte", è il suo appello alle istituzioni.