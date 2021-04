Riccione: un nuovo campo sportivo per la parrocchia di Fontanelle

Attualità

29 Aprile 2021

La Giunta del Comune di Riccione ha approvato la concessione ad uso gratuito di una porzione di area a verde pubblico adiacente alla piazza di viale Sicilia a favore della parrocchia Stella Maris che lo destinerà alla creazione di un campo sportivo per sport di squadra. La parrocchia da parte sua si è accollata l'onere di allestire il campo sportivo polivalente, calcio, basket e pallavolo con porte e recinzione e di provvederne alla manutenzione. Il comodato d'uso gratuito sarà di 10 anni (con opzione di rinnovo) e si inserisce un progetto che la parrocchia sta portando avanti da tempo soprattutto nei confronti del disagio adolescenziale. "Un piccolo progetto, come è stato definito da Don Massimiliano Cucchi, parroco della Stella Maris, che possa dare luoghi e spazi all'aperto dedicati ai giovani, efficace nel favorire il loro sviluppo individuale, soprattutto dopo la pandemia, che ha influenzato molto i rapporti personali", spiega il vice sindaco Laura Galli.



Don Massimiliano ringrazia il comune per l'accoglimento del progetto ed evidenzia: "Allestiremo un campo polivalente curato, in erba sintetica, attrezzato e illuminato. I ragazzi impareranno anche il rispetto di questo spazio, avendone cura, perché è una bella opportunità. Si potranno ad esempio organizzare tornei estivi in cui verranno coinvolti sia i ragazzi e che gli adulti che vorranno condividere i momenti di gioco come spettatori".