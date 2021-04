Meteo: sul riminese temperature primaverili, ma il tempo rimane variabile

Attualità

Rimini

| 15:23 - 29 Aprile 2021

Darsena di Rimini.



Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com

Emissione del 29/04/2021 ore 15:15



Venerdì 30 aprile 2021



Stato del cielo: sereno o poco nuvoloso al mattino. Più nubi fra pomeriggio e sera con condizioni di cielo nuvoloso.





Precipitazioni: assenti, eccetto per possibili piovaschi in risalita dall’Appennino tosco-romagnolo verso pianura e costa fra tardo pomeriggio e prima serata.

Temperature: minime comprese tra +9°C e +13°C, massime comprese tra +16°C e +23°C.

Venti: deboli e variabili al mattino, in rinforzo da est/sud-est nel pomeriggio, specie su costa e pianura.

Mare: da poco mosso a mosso.

Attendibilità: alta.



Sabato 1 maggio 2021

Stato del cielo: nuvoloso al mattino, molto nuvoloso fra pomeriggio e sera.

Precipitazioni: assenti fino a metà pomeriggio. Peggiora fra tardo pomeriggio e sera, con lo sviluppo di rovesci sparsi in movimento dall’entroterra verso le aree di pianura. Meno coinvolta la costa, dove in ogni caso non si escludono rapidi piovaschi.

Temperature: minime comprese tra +10°C e +14°C, massime comprese tra +16°C e +22°C.

Venti: deboli e variabili, in rotazione da est/sud-est a sud/sud-ovest.

Mare: poco mosso al mattino, mosso nel pomeriggio-sera.

Attendibilità: medio-alta.





Domenica 2 maggio 2021

Stato del cielo: perlopiù sereno al mattino, poco nuvoloso nel pomeriggio-sera.

Precipitazioni: assenti, salvo residue deboli piogge nelle prima parte della nottata. Stabile durante il giorno.

Temperature: minime comprese tra +10°C e +14°C, massime comprese tra +16°C e +24°C.

Venti: moderati di Garbino da sud-ovest, con raffiche anche forti nell’entroterra.

Mare: poco mosso sotto costa, mosso al largo.

Attendibilità: alta.



Linea di tendenza: anche la nuova settimana esordirà sotto il segno di una spiccata variabilità. Nella giornata di Lunedì 3 maggio sono attesi rovesci e locali temporali a macchia di leopardo sul territorio riminese, più probabili nelle ore pomeridiane e serali. Graduale miglioramento meteorologico a partire da Martedì 4 maggio, con il ritorno del sole e del tempo stabile.



QUI ulteriori dettagli per Rimini

Tutti gli aggiornamenti, con un formato innovativo, son disponibili su www.centrometeoemiliaromagna.com

Segui Centro Meteo Emilia Romagna su Facebook e Instagram

Iscriviti al canale Telegram