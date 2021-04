Calcio RSM: il Tre Fiori primo finalista della Coppa Titano

Sport

Repubblica San Marino

| 15:17 - 29 Aprile 2021

Foto FSGC.

La prima finalista di Coppa Titano è il Tre Fiori. La squadra di Cecchetti buca due volte la porta del Tre Penne nel primo tempo e nella ripresa si chiude a protezione del risultato, aggrappandosi in un paio di circostanze anche ai riflessi di un Aldo Simoncini in serata davvero ispirata. Dopo un colpo di testa fuori misura di Santoni, il Tre Fiori apre le marcature all’11’: Sartori scippa palla a Battistini a ridosso della propria area e poi percorre tutta la fascia mancina fino alla tre quarti avversaria, dove serve centralmente Vandi il cui tiro, deviato da Costa, diventa un assist prelibato per Bordon, che davanti a Migani non può sbagliare e non sbaglia. Il raddoppio arriva al 28’ e origina dalla fascia opposta: Santoni mette in mezzo per Bordon, che non trova l’impatto ma attira su di sé tutte le marcature; la palla sfila nella zona di Sartori che, indisturbato, appoggia in rete senza difficoltà.

Nel finale di frazione finalmente si vede anche il Tre Penne, ma il pericolo massimo per Aldo Simoncini è rappresentato dal tiro di Costa che, deviato dalla schiena di Davide Simoncini, si impenna e diventa potenzialmente beffardo per l’estremo del Tre Fiori, comunque ben posizionato e in grado di deviare. Nella ripresa lo spartito cambia, con il Tre Fiori trincerato a protezione del risultato e il Tre Penne costretto a premere per riaprire il discorso qualificazione. Costa cerca a centro area Pieri, che si allunga e manca l’appuntamento per centimetri. Ceci aumenta il carico offensivo passando alle quattro punte. Di uno dei nuovi entrati, Chiurato, la sponda che libera al tiro Sorrentino, rapido a coordinarsi ma fermato dal riflesso di un grande Aldo Simoncini. Poi tocca all’altro subentrato, Ceccaroli, farsi vedere in area gialloblù: il destro dell’esterno della Nazionale, però, è troppo debole e Simoncini blocca con una certa facilità.

Ben più impegnativo l’intervento su Chiurato, che si avvita alla perfezione sul cross di Gasperoni ma deve arrendersi al poderoso volo del numero 1 di Cecchetti. Non servono parate, invece, sul destro da fuori area di Gai, ben scoccato ma leggermente troppo alto. Finiscono qui le speranze del Tre Penne, mentre il Tre Fiori potrà difendere il titolo del 2019 (lo scorso anno il trofeo non fu assegnato) contro una tra La Fiorita e Folgore, in campo questa sera nella seconda semifinale.

Il tabellino

TRE PENNE

Migani; Battistini, Costa, Gasperoni, Lombardi, Genestreti, Costantini (dal 54’ Ceccaroli), Semprini (dal 64’ Chiurato), Pieri, Gai, Sorrentino (dal 75’ Cibelli)

A disposizione: Lanzoni, Nanni, Mezzadri, Zafferani

Allenatore: Stefano Ceci

TRE FIORI

A. Simoncini; D. Simoncini, Rea, D’Addario, Gargiulo, Lunardini, Kalissa, Santoni (dal 62’ Domini), Vandi, Sartori (dal 79’ Dolcini), Bordon (dal 62’ Apezteguia)

A disposizione: De Angelis, Angelini, Matteoni, Della Valle

Allenatore: Matteo Cecchetti

Arbitro: Gianluca Ceccarelli

Assistenti: Francesco Mineo, Laura Cordani

Quarto ufficiale: Raffaele Delvecchio

Ammoniti: D. Simoncini, Sartori, Lombardi, Chiurato, Ceccaroli, Battistini

Marcatori: 11’ Bordon, 28’ Sartori