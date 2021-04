Riccione: centro vaccinale sarà attivo anche dopo fine maggio

Attualità

Riccione

| 13:46 - 29 Aprile 2021

Centro vaccinale Riccione.

Sarà prolungato per altri tre mesi a spese del Comune di Riccione, il contratto di affitto con la società Coop Alleanza 3.0, per il centro vaccinale di Riccione presso i locali 'Perla Verde' (via Berlinguer n. 3). Il costo dell'affitto dei locali è pari a 22.500 euro per tre mesi sarà utilizzato il fondo per la zona rossa. Il Comune di Riccione ha già provveduto a sostenere il costo dell'affitto per il centro vaccinale nei primi tre mesi di attività (dal 24 febbraio scorso) per assicurare alla comunità e a tutto il distretto Sud, un punto somministrazione vicino e adeguato.