Coronavirus Rimini: casi di nuovo sopra quota cento (127), deceduto un 56enne

Attualità

Rimini

| 16:14 - 29 Aprile 2021

Bollettino Covid Emilia Romagna 29 aprile 2021.



In Provincia di Rimini registrati 127 nuovi casi di contagio, 73 sintomatici e 54 asintomatici, il 13% dei contagi regionali. Calano a 18 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (-2), deceduto un 56enne. Nei primi quattro giorni della settimana i contagi sono stati 334, media di 83,5 contagi al giorno (in aumento, per ora, rispetto alla scorsa settimana).



In regione 979 nuovi casi su 31.944 tamponi, 2852 guarigioni e 16 decessi. Calano i casi attivi 43.651 (-1.889), calano i ricoveri: in terapia intensiva sono 234 (-16 rispetto a ieri), 1.764 quelli negli altri reparti Covid (-26), rispettivamente lo 0,54% e il 4,04% dei casi attivi. In isolamento domiciliare 41.653 persone, il 95,42% dei casi attivi.