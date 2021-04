Coronavirus San Marino: un solo caso, oltre 8700 persone vaccinate con due dosi

Attualità

Repubblica San Marino

| 14:10 - 29 Aprile 2021

Bollettino Covid San Marino 29 aprile 2021.



A San Marino un solo nuovo caso su 104 tamponi, a conferma dell'uscita della Repubblica del Titano dall'emergenza sanitaria. Dal 22 al 28 aprile il tasso di positività è stato inferiore all'1% per cinque volte e una sola volta ha superato il 2 (2,4%). In ospedale rimangono ricoverate 10 persone, 6 nelle stanze di isolamento e 4 in terapia intensiva. Dodici guarigioni fanno scendere i casi attivi a quota 61. Sul fronte vaccinazioni, 8702 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale, 19.773 quelle che hanno ricevuto la prima dose. Ieri (mercoledì 28 aprile) 41 seconde dosi e 681 prime dosi somministrate.