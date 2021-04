Oltre 9000 assunzioni previste nel riminese, ma pochi gli under 30

Attualità

Rimini

| 13:35 - 29 Aprile 2021

Sono 17.600 le assunzioni previste nelle province di Forlì-Cesena e Rimini per il periodo aprile-giugno 2021 secondo Excelsior Informa, il Bollettino mensile con orizzonte trimestrale sui fabbisogni occupazionali delle imprese industriali e dei servizi, pubblicato dalla Camera di Commercio.



Su base nazionale, gli ingressi previsti nel solo mese di aprile sono 306.000, di cui il 9,2% (28.100) in Emilia-Romagna. Il 16% del dato regionale, pari a n. 4.510 ingressi previsti, attengono all'area di competenza della Camera di commercio della Romagna. Si registra ancora un incremento di incidenza rispetto alla rilevazione precedente, complice l'avanzare della stagione estiva e delle aperture di attività.

Per la provincia di Rimini ai primi due posti in valore assoluto si presentano i Servizi di alloggio/ristorazione/turistici e il Commercio. Per Forlì-Cesena gli stessi settori si presentano invertiti, prima il Commercio e a seguire i Servizi alloggio/ristorazione/turistici, mentre i Servizi alla persona e Costruzioni seguono in pari posizione in entrambe le province. Al quinto punto per Rimini appaiono i Servizi operativi di supporto alle imprese e alle persone, mentre in provincia di Forlì-Cesena ci sono i Servizi di trasporto, logistica e magazzinaggio.



FOCUS PROVINCIA DI RIMINI L'indagine rileva 9.240 entrate previste nel trimestre aprile-giugno 2021, mentre per il solo mese di aprile sono 2.100. Di queste, l'88% riguarda lavoratori dipendenti (tempo determinato, indeterminato, apprendisti, altri alle dipendenze) e il restante 12% lavoratori con contratti di lavoro diversi (collaboratori, in somministrazione, altri non alle dipendenze).



Il maggior numero di entrate previste nel mese di aprile 2021 si registra nei servizi di alloggio e ristorazione e servizi turistici (pari a 460 nel mese di marzo e 2.790 nel trimestre in corso) e nel commercio (410 in aprile e 1.42 nel trimestre), seguito dai servizi alle persone (370 ingressi per il mese di aprile e 1.220 per aprile-giugno 2021), dalle costruzioni (200 e 630) e dai servizi operativi di supporto alle imprese e alle persone (160 e 850).



Le previsioni di assunzioni per i giovani con meno di 30 anni riguardano il 23% dei casi, mentre il 10% delle entrate previste è destinato a personale laureato, percentuali identiche rispetto al periodo precedente.



Il 17% delle assunzioni programmate riguarda dirigenti, specialisti e tecnici, quota inferiore alla media nazionale (22%), trend in crescita di un punto percentuale. Le imprese che prevedono comunque difficoltà a trovare i profili desiderati sono il 29%.