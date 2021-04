Calcio: il giovane dirigente Andrea Candeloro protagonista di una 'conference' del Cailungo

Sport

Repubblica San Marino

| 13:06 - 29 Aprile 2021

Andrea Candeloro.



Nella serata dello scorso 26 Aprile, presso il centro sportivo “Piccolo Maracanà” di Cailungo si è tenuta la serata “conference" con Andrea Candeloro, giovane ds attualmente delegato assembleare divisione Calcio 5. Candeloro da subito si è mostrato coinvolgente, esperto della materia calcistica, con argomentazioni molto interessanti. Ha raccontato della sua lunga esperienza, nonostante la giovane età, quale direttore sportivo di società professionistiche sia in Italia che all’estero, delle sue ultime esperienze nel calcio a 5 spunto anche per ampliare i discorsi e far emergere esempi di tecnicismi il cui sviluppo nel calcio 5 son poi stati trasferiti nel calcio 11.



La partecipazione di tutto lo Staf tecnico ha fatto sì che si è toccato anche aspetti riguardanti questa attività fortemente presente in sp Cailungo con argomenti come il tipo di allenamento e i problemi che si possono riscontrare con i genitori dei bambini.



Altra argomentazione di cui si è discusso è stata quella riferita al campionato sammarinese dove si è affrontato il problema del minutaggio dei giocatori di nazionalità sammarinese. Argomentazioni, attenzioni ed informazioni che la società tutta, ha pienamente appoggiato recepito e che sicuramente cercherà di attivare già nel prossimo quadriennio.