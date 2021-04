Santarcangelo: una nuova sede più ampia per i Carabinieri Forestali

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 13:02 - 29 Aprile 2021

Al centro il comandante della Regione Carabinieri Forestale Fabrizio Mari e il sindaco Alice Parma in una recente visita al Municipio.

L’amministrazione comunale di Santarcangelo metterà a disposizione dei Carabinieri Forestali i locali del centro civico di Stradone dove, una volta ottenuta l'autorizzazione dei Comandi superiori, si trasferirà il personale assegnato alla Stazione di Santarcangelo, lasciando gli spazi attualmente utilizzati all’interno del palazzo comunale, che erano diventati insufficiente a seguito dell'aumento di organico. "Il trasferimento di sede dei Carabinieri Forestali – sottolinea l’assessore al Patrimonio e alle Politiche per la Sicurezza Filippo Sacchetti – permetterà di utilizzare al meglio il centro civico di Stradone attualmente sottoutilizzato, insediando presso la frazione un importante presidio di polizia e forza pubblica in grado di migliorare sia il controllo del territorio che la sicurezza urbana con particolare attenzione ai settori ambientali".



L’assegnazione dell’immobile in comodato d’uso gratuito sarà in ogni caso temporanea (la durata minima prevista è di sei anni, mentre il contratto sarà perfezionato con determina dirigenziale) in attesa dello spostamento definitivo della Stazione di Santarcangelo dei Carabinieri Forestali presso l’ex casello di proprietà demaniale situato in via Pasquale Tosi.



Infine, la sezione elettorale n. 10 verrà temporaneamente spostata dal seggio del centro civico di Stradone a quello di San Michele, presso l’ex scuola elementare situata in via Santarcangiolese, che per vicinanza e dimensioni risulta adeguata ad accogliere una seconda sezione oltre a quella già assegnata.