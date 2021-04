Aquafan presenta il nuovo maxi scivolo per l'estate 2021

Attualità

Riccione

| 12:27 - 29 Aprile 2021

Il nuovo scivolo.



Dopo un anno dietro le quinte del cantiere e dietro gli schermi dei pc di casa, il parco acquatico di Riccione presenta l’attrazione più grande della sua storia. L'estate 2021 di Aquafan sarà nel segno del nuovo M280, uno scivolo concepito per essere tante attrazioni in una. Nei suoi 280 metri di pura adrenalina, si possono vivere - allo stesso tempo e in un colpo solo - le emozioni di scivoli come l'Extreme, Il Black Hole, lo Speedriul e il Fiume Rapido.



La campagna di comunicazione di Aquafan per la stagione 2021 è ovviamente tutta puntata sull'M280. Il messaggio on air – su affissioni, in radio, sul web, sui social – è una sorta di inno alla realtà, dove ad un visual altamente suggestivo si affianca l'invito a un'experience che – all'insegna del Be Human - non promette nessuna finzione, nessuna realtà virtuale, nessun effetto speciale. Significativo il claim che impererà sui social: "Ci dispiace per voi: l'esperienza è tutta vera".



Gli addetti alle manutenzioni sono già al lavoro da settimane per sistemare tutto il parco e per accogliere il grande pubblico. Già partita la campagna abbonamenti stagionali (possono essere acquistati su www.aquafan.it). Manca solo l’ufficializzazione della data di apertura. Come noto al momento è fissata al 1 luglio su disposizione del governo, ma la categoria è in pressing affinché l'apertura possa essere anticipata.