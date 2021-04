Rimini, variante al Rue: al via i seminari per approfondire le novità

Attualità

Rimini

| 11:25 - 29 Aprile 2021

Palazzo Garampi Rimini.

Partirà venerdì 30 aprile il primo corso di formazione rivolto agli ordini professionali dedicato all'approfondimento della disciplina della variante al Rue 2021, approvata il 23 marzo scorso in consiglio comunale. Si tratta del primo di un ciclo di webinar organizzato dalla Fondazione Rete delle professioni tecniche in collaborazione con la Provincia, che vedrà i dirigenti, funzionari e tecnici del Comune fornire tutte le informazioni sulle novità introdotte dal provvedimento, con l'intento di semplificare ed uniformare le procedure edilizie.

Il seminario, che utilizzerà la piattaforma GoToWebinar, si aprirà alle 15 con i saluti istituzionali del presidente dell'ordine dei geometri e rappresentante della Fondazione Rpt Massimo Giorgetti e dell'assessore alla pianificazione del territorio del Comune di Rimini Roberta Frisoni. Seguiranno gli interventi del Dirigente del Settore Governo del Territorio del Comune di Rimini Carlo Mario Piacquadio, di Isabella Migliarini e Moreno Rossi per l'edilizia privata, infine di Elisabetta Righetti, responsabile dei servizi giuridico/amministrativi e controlli edilizi. A moderare il seminario sarà Claudia Vescovi del Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Rimini.

Durante i webinar – in programma anche il 14 e 28 maggio e l'11 giugno, saranno toccati diversi argomenti: definizione interventi nei vari ambiti; ristrutturazione edilizia in ambito di tutela e centro storico; interventi di sostenibilità e rigenerazione – premialità; recupero dei sottotetti ai fini abitativi; definizione edificio esistente e non finito.

L'evento è gratuito e prevede il riconoscimento dei crediti formativi secondo i regolamenti della formazione dei rispettivi Ordini e Collegi professionali. Il Convegno è aperto alla partecipazione di tecnici professionisti iscritti ai relativi ordini/collegi e funzionari della pubblica amministrazione della Provincia di Rimini.

"Il contributo degli ordini e delle associazioni è stato fondamentale nel percorso che ci ha accompagnato alla definizione del Rue – sottolinea l'assessore Roberta Frisoni - permettendoci di mettere a punto uno strumento urbanistico capace di essere coerente con le rinnovate esigenze di pianificazione e soprattutto funzionale ad accompagnare il rilancio delle imprese e quindi dell'economia del territorio. Questi appuntamenti di formazione rappresentano un'occasione per fare luce sulle tante opportunità che la variante al Rue offre per favorire la rigenerazione in chiave sostenibile della nostra città".