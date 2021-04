Riccione, il lusso sbarca in viale Ceccarini con We.Me Suite Hotel: l’ospite è protagonista

Attualità

Riccione

| 11:00 - 29 Aprile 2021

W. Me Suite Hotel Riccione.

Il gruppo Leardini inaugura sabato, 1° maggio, We.Me Suite Hotel, luxury stay al centro dell’iconico viale Ceccarini. Qui, nel salotto della Perla verde, come una fenice rinasce dalle ceneri dello storico H. Aquila d’oro, nello stabile di proprietà del gruppo sanmarinese Colombini.



24 Suites concepite come microappartamenti, lounge bar aperto dalla colazione al dopocena anche alla città, terrazzi che si affacciano sul tratto più vivace della città e il fascino senza tempo di ambienti concepiti per far sentire ogni ospite unico e privilegiato. In una costa ricca di ospitalità, We.Me è una novità assoluta per la sua costruzione ex novo, il lusso di un comfort contemporaneo e la personalizzazione di ogni servizio.



“È stata una decisione coraggiosa” dice Vincenzo Leardini, “maturata con ponderazione e lo slancio audace che non può mai mancare in una visione imprenditoriale, anche quando intorno regnano le incertezze e le prospettive per gli operatori non sono ancora ben definite”.



We.Me si proietta in una dimensione internazionale ispirata all’ospitalità delle grandi metropoli, dove i grandi spazi accolgono l’ospite facendolo diventare un protagonista che sperimenta in prima persona l’eleganza degli arredi, i materiali originali che li compongono e si lascia avvolgere dalla palette colori che identifica ogni suite.



Rita Leardini (vice presidente di Federalberghi Riccione) afferma con orgoglio “è il primo primo ed unico hotel in questa straordinaria posizione ed è stato pensato per i design lovers, gli amanti del bello declinato in ogni sua forma, tutti i clienti che vogliano vivere in massima privacy e sicurezza una sistemazione esclusiva. Continuiamo a proporre innovazione con la concierge digitale e gli alti standard di servizi confezionati su misura, senza mai dimenticare la tradizione del buono fatto in casa, come la nostra pasticceria che accompagna i momenti più piacevoli della giornata a partire dal risveglio”.



DALLO SVAGO AL LAVORO



We.Me è anche un “bleisure concept hotel” che offre un’esperienza immersiva agli ospiti che decideranno di sceglierlo come destinazione di svago o lavoro.

Palazzo dei congressi a pochi passi e la fiera di Rimini raggiungibile in treno in neppure 10 minuti dalla stazione che dista soli 300 metri.

Stile ricercato, a partire dalle Presidential con terrazzo open sky e la piscina idromassaggio privata all’ultimo piano. Gli architetti che hanno curato la realizzazione degli interni hanno progettato ogni singolo dettaglio perché l’insieme offrisse un prodotto di ospitalità diverso, unione di design sofisticato, benessere e comodità, adatto anche a famiglie, coppie e gruppi di amici.





“We.Me Suite Hotel è il nuovo place to be a Riccione” dice ancora Rita “potrai soggiornarci per brevi o lunghi periodi, goderti il rituale dell’aperitivo, una pausa gourmet nell’arco della giornata o un’intera serata, con il mare così vicino da poterne avvertire il profumo”.

We.Me andrà ad aggiungersi alla grande famiglia d’accoglienza del gruppo che fa capo alla famiglia Leardini, cosi salgono a 11 le gestioni , tra hotellerie, catering & banqueting e location per eventi.