Rimandato al 2022 il motoraduno dedicato a Marco Simoncelli

Sport

Coriano

| 10:19 - 29 Aprile 2021

Uno scatto dall'ultimo motoraduno dedicato al Sic.

Il motoraduno dedicato a Marco Simoncelli slitta al 2022. Un appuntamento che per 8 anni si è svolto nel weekend di fine aprile, organizzato dai 58Boys. "Gli ultimi due anni purtroppo non è stato possibile organizzare una qualsiasi manifestazione del genere ma l'Amministrazione" dice Gianluca Fabbri, consigliere comunale con delega allo sport " insieme a tutti coloro che amano il Sic, danno appuntamento all'anno prossimo per ripetere quello che per anni è stato un evento clou a Coriano, atteso e amatissimo da migliaia di motociclisti provenienti da ogni parte d'Italia."