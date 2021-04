Visite guidate nel fine settimana: le proposte VisitRimini

Eventi

Rimini

| 08:42 - 29 Aprile 2021

Le proposte targate VisitRimini.

Ecco cosa si può fare nel fine settimana e non solo, per riscoprire la bellezza della nostra città e del nostro meraviglioso entroterra in piena sicurezza secondo la normativa in vigore



Sabato 1 maggio dalle ore 15.30: ‘Urban art: tracce di memoria sui muri della città’.

Una visione, un ricordo, può materializzarsi nello spazio circoscritto di una pagina, di una parete? È ciò che si scoprirà attraverso questo itinerario guidato, partendo dal pittoresco borgo San Giuliano, le cui case, con le variopinte facciate, recano impresse tracce indelebili del passato, curiosi personaggi legati alle origini rurali e marittime, personalità del mondo dello spettacolo (e.g. Federico Fellini,) piccole e grandi «macchiette» che da tempo dialogano con il presente. Per poi arrivare al plurisecolare Ponte di Tiberio, oggetto privilegiato delle nuove emergenze culturali, incarnate da giovani street writers.



Domenica 2 maggio dalle ore 10.30: "Fellini dietro la Maschera". Una tranquilla visita guidata fra vecchi vicoli, murales consumati, murales nuovi, dimore borghesi, case di pescatori.

Il maestro Fellini come vivrebbe questa Rimini? Il percorso ci porterà alla scoperta degli angoli nascosti del borgo San Giuliano. Parleremo di un Fellini inedito tra piccole piazze e quartieri, maestosi edifici come il Grand Hotel (dall’esterno), in un percorso inedito e suggestivo.



I tour possono raggiungere un numero massimo di 12 partecipanti e la guida avrà un microfono per consentire a tutti di ascoltare, mantenendo le distanze di sicurezza. La prenotazione può essere fatta sul sito www.visitrimini.com nella sezione ‘cosa fare’ oppure presso uno degli Uffici Informazione e accoglienza turistica di VisitRimini (0541 51441).





ALTRE PROPOSTE



Sabato 1 maggio & Domenica 2 maggio. Immersioni al relitto del Paguro (By Dive Planet).



Entroterra (Poggioberni) Venerdi 30 aprile, Sabato 1 maggio & Domenica 2 maggio. Colline di



Rimini. Vini e storie d'altri tempi (by Case Marcosanti).



Tutti i giorni Tiberio Picnic (by I Ristoranti del Borgo San Giuliano).



Da martedì 4 maggio Allenamento all'aperto (By Fluxo).



Martedì 4 Maggio Santarcangelo Slow (by Itineraris).