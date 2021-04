Miniera di Perticara, partono le passeggiate tra storia e cultura

Eventi

Novafeltria

| 08:23 - 29 Aprile 2021

Miniera di zolfo di Perticara.

"Sulle orme dei minatori”, ovvero: a spasso nella storia nella giornata del 1° maggio. Ecco le passeggiate dedicate ad adulti, famiglie e bambini, presso Perticara di Novafeltria. Dove appassionati del luogo scenderanno in campo, per illustrare la vita ed il lavoro dei minatori, raccontando la storia di quella miniera di zolfo che fu una delle più importanti d'Europa. Il ritrovo è fissato per le 9 di sabato 1° maggio, presso lo Spaccio della miniera, con rientro intorno alle 12. Il percorso, che è riservato ad un massimo di 30 partecipanti nel rispetto dei vincoli anti Covid, si snoderà attraverso varie tappe: ex Dopolavoro Montecatini, Pozzo Parisio, Cantiere Certino, Fattoria Altavalmarecchia, Pozzo Vittoria, Le Vasche, Montecchio, Ca' de' Masi, Centro civico, il Cortile, Campo sportivo, Chiesa di Santa Barbara e Pozzo Alessandro. Informazioni: 3319130789.