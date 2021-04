Basket B, coach Bernardi: 'Ottima prova contro un avversario forte, difesa tosta'

Sport

Rimini

| 02:17 - 29 Aprile 2021

RivieraBanca in fase difensiva (Foto De Luigi).

Soddisfazione a fine partita per coach Massimo Bernardi: "Questa è la squadra della gente, di tutti, dei riminesi, dei tifosi. Sono contento per aver dato una gioia a tutti i nostri tifosi; questa era una partita molto difficile perchè la squadra era forte. Non abbiamo giocato come dico io ancora, dobbiamo fare degli step perchè non siamo riusciti ad avere il ritmo che possiamo avere contro una squadra che si è messa chiaramente ad aspettare i nostri errori: ha fatto per più di 30' una zona molto statica e lì dovevamo riuscire ad avere più energia, non fare in modo che loro si schierassero tutti dentro l'area e fare più contropiede – commenta Bernardi - Non siamo riusciti a farlo e poi dopo diventa difficile quando cominci a sbagliare qualche tiro e vedi che il gioco interno non riesce perchè loro hanno sempre 2-3 giocatori in mezzo l'area. Dobbiamo ancora fare degli step, però la svolta che abbiamo fatto dopo Ozzano prima della partita di San Miniato s'è confermata: a livello difensivo siamo riusciti a riempire l'area, siamo stati soltanto un po' disattenti alla fine con qualche nostro ragazzo che ha lasciato dei tiri con i piedi per terra ai loro tiratori e questo non deve succedere, però direi proprio che la strada è quella buona. Domani i ragazzi avranno un giorno di riposo e poi prepariamo la partita di Cecina che sarà fondamentale perchè abbiamo bisogno di quei due punti per prendere una buona posizione ai playoff."

Al netto dei calcoli, le prestazioni di stasera e contro San Miniato sono delle importanti iniezioni di fiducia verso i playoff.

"L'importante è pensare a noi ed ai miglioramenti che stiamo facendo ed ancora dobbiamo fare: lo stato di forma di qualche giocatore ancora da affinare e lo stato di fiducia di qualche ragazzo ancora da migliorare, però la strada è quella giusta. Calcoli non ne facciamo, dobbiamo pensare solo a prendere i due punti domenica poi chiaramente non è nelle nostre mani il destino, ma ci sono tantissimi scontri diretti quindi per forza di cose qualcuno perderà: la nostra posizione plausibile va dal terzo al quinto posto. Dobbiamo assolutamente pensare ad allenarci bene venerdì e sabato e preparare bene la partita di Cecina."

Crow dopo il problema alla schiena ha mostrato sicuramente di stare meglio.

"Sta meglio e lo ha dimostrato stasera, Crow è stato molto bravo: si è fatto trovare pronto, ci ha dato canestri da tre punti contro la zona che sono stati delle boccate d'ossigeno. E' chiaro che ancora non sta benissimo, però ogni giorno sarà meglio."