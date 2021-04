A 'Chi l'ha visto' il caso della donna scomparsa da Pietracuta: l'appello della famiglia

Attualità

Pietracuta di San Leo

| 22:08 - 28 Aprile 2021

La famiglia di Caterina ha fatto appello tramite le telecamere di "Chi l'ha visto".

"Ho promesso ai tuoi bambini che ti avrei trovata, non perché tu debba essere convinta a non fare quello che vuoi fare, ma non si può andare via così, lasciando i bambini. Hai delle responsabilità verso di loro". La sorella di Caterina L. , 39enne di Pietracuta che ha lasciato la famiglia venerdì scorso (23 aprile) ed è stata ritrovata su un treno diretto a Palermo, il giorno successivo (24 aprile), ha promosso questo appello davanti alle telecamere di "Chi l'ha visto", il programma di Rai 3 condotto da Federica Sciarelli. Nella puntata di questa sera (mercoledì 28 aprile) la sorella ha parlato a nome della famiglia, che teme che l'allontanamento di Caterina dall'Alta Valmarecchia non sia stato volontario. La donna, madre e casalinga, venerdì aveva accompagnato i figli a scuola e da quel momento era divenuta irreperibile: dalle 7.45 non rispondeva ai messaggi e alle telefonate. "E' una donna molto attiva sui social, ci siamo insospettiti subito", ha evidenziato la sorella in collegamento con la Sciarelli. La famiglia ha cercato Caterina tutto il giorno, desistendo per l'approssimarsi del coprifuoco. Il giorno successivo, sabato, il marito ha denunciato la scomparsa ai Carabinieri. La donna è stata rintracciata dalla Polfer su un convoglio diretto a Palermo, in compagnia di un uomo che è stato identificato come amico stretto della 39enne. Lei ha detto di essersi allontanata volontariamente e di non volere più contatti con la propria famiglia. Caso chiuso, per le forze dell'ordine: un allontamento volontario, forse per delle problematiche familiari. La famiglia di Caterina però non desiste e chiede alla donna di rispondere positivamente all'appello, dando notizie di sé.