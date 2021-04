Basket B, RivieraBanca fa suo il recupero: San Giobbe Chiusi ko 62-56

Sport

Rimini

| 21:13 - 28 Aprile 2021

Importante vittoria al Flaminio di RivieraBanca contro la forte San Giobbe Chiusi per 62-56 nel recupero. E' la prima scondfitta esterrna per la squadra toscana che vanta un roster di prim'ordine. Il match è stato sempre in equilibrio e nel quarto periodo la squadra di Bernardi ha sapuro gestire il vantaggio. Top score del match l'ex Rimini Bortolin (17) Domenica si chiuderà la regular season con la trasferta dei biancorossi a Cecina



IL TABELLINO

RivieraBanca – Umana San Giobbe 62-56

RivieraBanca Basket Rimini: Borislav Georgiev Mladenov 13 (2/7, 3/6), Nicholas Crow 12 (0/0, 4/7), Alexander Simoncelli 10 (2/3, 2/5), Eugenio Rivali 9 (2/5, 1/4), Tommaso Rinaldi 9 (4/7, 0/2), Giorgio Broglia 6 (1/4, 0/2), Matteo Ambrosin 3 (0/3, 0/1), Carlo Fumagalli 0 (0/1, 0/2), Filippo Rossi 0 (0/1, 0/1), Niccolò Moffa 0 (0/1, 0/1), Tito Riva 0 (0/0, 0/0), Dario Rossi 0 (0/0, 0/0).

Tiri liberi: 10 / 11 – Rimbalzi: 45 13 + 32 (Borislav georgiev Mladenov, Giorgio Broglia 9) – Assist: 12 (Eugenio Rivali 6).

Umana San Giobbe Chiusi: Matias Bortolin 17 (7/10, 0/0), Nicola Mei 10 (0/0, 3/9), Martino Criconia 8 (1/3, 2/6), Simone Berti 6 (1/2, 1/5), Lorenzo Raffaelli 6 (0/6, 1/5), Paolo Zanini 4 (2/4, 0/0), Andrea Lombardo 3 (0/1, 1/5), Tommaso Minoli 2 (1/1, 0/3), Federico Nespolo 0 (0/0, 0/0), Vasile emilian Mihaies 0 (0/0, 0/0), Giovanni Carenza 0 (0/0, 0/0).

Tiri liberi: 8 / 10 – Rimbalzi: 36 7 + 29 (Matias Bortolin 15) – Assist: 9 (Tommaso Minoli 5).

PARZIALI 17-16, 13-10, 16-13, 16-17