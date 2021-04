Vaccini Covid: Emilia Romagna punta al "record", 42.000 dosi in un giorno

Attualità

Rimini

| 19:40 - 28 Aprile 2021

Centro vaccinazione alla fiera di Rimini.

Domani (giovedì 29 aprile) l'Emilia-Romagna punta al record di vaccinazioni: 42mila dosi in un giorno, numero finora mai raggiunto, richiesto dalla struttura commissariale per raggiungere il mezzo milione a livello nazionale. Lo ha annunciato Raffaele Donini, assessore alla sanità. "Domani - ha detto - sarà una giornata che ci vedrà impegnati, come e più di sempre. In questa giornata così importante visiterò gli hub vaccinali di Ravenna, Rimini, Modena e Bologna. Sarà per me l'occasione per ringraziare i vertici delle Aziende sanitarie e ospedaliere, tutto il personale e i volontari impegnati nella campagna vaccinale da mesi. L'emergenza non è ancora finita, ma con l'impegno e la responsabilità di tutti, ne usciremo".