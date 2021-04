Riccione: il Movimento 5 Stelle entra in consiglio comunale con Alan Bianchi

Attualità

Riccione

| 18:38 - 28 Aprile 2021

Nel riquadro Alan BIanchi.



L'amministrazione di Riccione dà il benvenuto in Consiglio comunale al consigliere Alan Bianchi (M5s) che domani sera (giovedì 29 aprile) prenderà parte al suo primo consiglio dopo le dimissioni del consigliere Stefania Carbonari. Il Consiglio comunale di Riccione vedrà quindi la rappresentanza delle liste di maggioranza (Lista Civica Renata Tosi - Noi Riccionesi- Lega e Forza Italia) e delle liste di minoranza: il Pd, il gruppo misto (3 consiglieri) e, da domani sera, M5s. "Chiaramente sono contento di mettermi a disposizione della città - ha dichiarato Alan Bianchi - perché sono un riccionese di nascita. Vorrei svolgere un ruolo particolarmente propositivo per far crescere la nostra città in termini di appeal turistico. Per quanto riguarda i M5s è innegabile che il movimento di oggi non è più quello degli esordi, a livello nazionale si è fatta una scelta precisa, ma credo che sui singoli territori quello che conta sono le persone e i loro meriti a prescindere che siano di destra o di sinistra".