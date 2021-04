Riccione, tornano i campionati di nuoto Aics: 40 società si sfidano in 400 gare

Sport

Riccione

| 18:26 - 28 Aprile 2021

Batteria di giovani nuotatrici in partenza ai campionati di nuoto Aics.



Sarà ancora una volta lo Stadio del Nuoto di Riccione a ospitare i Campionati nazionali di Nuoto dell'Associazione Italiana Cultura Sport, in programma da venerdì 30 aprile a domenica 2 maggio.



Si consolida così il rapporto tra AiCS e la città romagnola, che da anni ospita le gare dell'Associazione. Il tradizionale appuntamento primaverile con il nuoto torna quest'anno con una formula rivista, per adattarsi alle restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria, ma non rinuncerà ad assegnare titoli sportivi in varie discipline, coinvolgendo circa mille tra atleti, accompagnatori e personale tecnico appartenenti a 40 società di 9 differenti regioni, e che daranno vita a quasi 400 gare.



Nel weekend, in particolare, si svolgeranno: la Rassegna Nazionale Giovanile (9-13 anni) riservata ai tesserati AICS ed a cui è abbinato il "Trofeo delle Regioni", una speciale classifica che raggruppa gli atleti per provenienza geografica; e gli Swimming Games Open per le categorie Ragazzi, Juniores ed Assoluti (dai 14 anni in su), aperti agli atleti AICS ("Trofeo Azzurro") e anche a tutti i tesserati della Federazione Italiana Nuoto: qui il programma prevede gare su varie distanze di stile libero, dorso, rana, farfalla e misti insieme alla spettacolare "Australiana", la gara sui 50 metri ad eliminazione diretta, che regala sempre numerose emozioni.



Le gare si svolgeranno a porte chiuse, e l'ingresso ai campi sarà riservato a tecnici, arbitri ed ufficiali di gara. Il protocollo Covid messo in campo da AiCS e già sperimentato dallo scorso settembre, interesserà tutti i partecipanti e gli ambienti di gara, che saranno opportunamente sanificati: termoscanner e autocertificazione all'ingresso, percorsi dedicati di accesso e uscita, mascherine obbligatorie sempre (eccetto durante le gare). Le competizioni saranno trasmesse anche in diretta streaming sulla piattaforma ariaTv.tv.