Rotatoria, percorso ciclopedonale e il nuovo parco di quartiere: al via lavori a Viserba

| 18:20 - 28 Aprile 2021



Nella seduta di ieri (martedì 27 aprile), la giunta comunale di Rimini ha aggiornato il cronoprogramma del Piano particolareggiato di iniziativa privata denominato “La corda Lònga di Viserba”. Da subito partiranno le opere viabilistiche e di messa in sicurezza delle vie Marconi, Fattori e Amati, compresa la realizzazione di un percorso ciclopedonale protetto su via Marconi e di una nuova rotatoria tra via Marconi e via Sacramora.



Prenderanno il via anche gli interventi di realizzazione del nuovo parco di quartiere, con i percorsi ciclo-pedonali, le illuminazioni, le attrezzature per i bambini e per l'attività all'aria aperta. Il parco ricopre circa 23.000 mq, a cui si aggiungono oltre 4500 mq di verde pubblico distribuito nell'area. Saranno realizzati interventi di verde che ricordano la struttura dell'ex corderia, un campo da basket e uno da pallavolo, aree attrezzate per i bambini, percorsi ciclabili e pedonali interni che rendono accessibile la zona dai vari punti di accesso su via Marconi e via Fattori.



L'intervento, a cura della Società Residence Viserba srl, è suddiviso in cinque stralci funzionali, che prevedono la realizzazione di tutte le opere previste dal progetto di Piano Particolareggiato. Opere come quelle di urbanizzazione primaria derivanti da standard di legge, la viabilità interna ed esterna alla scheda, i parcheggi pubblici, il verde pubblico attrezzato, nonché le opere di urbanizzazione secondaria e le ulteriori opere previste come super standard. Tra queste rientrano anche il recupero del vecchio mulino esistente, la realizzazione del Centro Civico di Quartiere e gli interventi di Edilizia Residenziale Pubblica.