Rimini Calcio, il tour de force si chiude con una sconfitta: sorride il Seravezza (1-0)

Rimini

| 17:45 - 28 Aprile 2021

Alessandro Mastronicola (foto Venturini).

Si chiude con soli due punti il ciclo di tre recuperi disputato dal Rimini, quarto in classifica a 42 punti, -12 dal Lentigione, -16 dall'Aglianese e -16 dal Fiorenzuola, +2 sul Pro Livorno quinto e +4 sul Real Forte Querceta, che ha due partite da recuperare. Contro il Seravezza prova incolore dei ragazzi di Mastronicola, tre soli tiri in porta (uno su un cross di Ambrosini da punizione deviato da un difensore locale, pronta la parata di Vené) e il solito affanno difensivo che non può essere giustificato dalle seppur pesanti assenze di Valeriani e Canalicchio. Questa volta Scotti non ha dovuto esibirsi in miracoli, come nelle ultime partite: dopo aver subito al 18', senza colpa, il gol di Vanni, tap-in su cross di Podestà, sono stati i toscani a non capitalizzare un paio di buone opportunità con lo stesso Vanni e con Podestà. Il Seravezza ha dato prova di compattezza e di ordine, ha mostrato buone trame di gioco grazie alla buona spinta di Pedini, a mezzali abili a inserirsi e alla regia sapiente di Gigi Grassi, ex stella del San Marino ai tempi della C, il migliore in campo, giocatore ancora capace di fare la differenza. Troppo "a strappi" invece la regia di Ricciardi, con il Rimini che troppo spesso si affida al motto "palla lunga e pedalare". Arlotti è stato tra quelli a spendere più energie, ma questa volta la produzione offensiva del Rimini è stata modesta, rinvigorita nel finale dal generoso e volitivo, ma sprecone, Diop. Vuthaj non ha morso e Ambrosini non ha trovato uno dei suoi colpi per raddrizzare la partita. Domenica 9 maggio al Neri arriva il Prato e sarà sfida tra le due delusioni del girone. Il Rimini è reduce da un mese giocato in apnea (una partita ogni tre giorni), ma bisogna ricordare che la rosa dei biancorossi è molto ampia e che Mastronicola ha sempre respinto l'idea del turn-over. Ora l'obiettivo è puntellare il quarto posto e prepararsi ai playoff, dove il maggior tasso tecnico dei biancorossi deve fare la differenza.



Seravezza - Rimini 1-0



SERAVEZZA (4-3-3): Vené - Ferrante D., Ferrante L., Maccabruni, Bedini - Bertoletti, Grassi, Granaiola - Bongiorni, Vanni, Podestà (80' Saporiti).

in panchina: Biagioni, Moussafi, Ricci, Vannucci, Kozlov, Bagnai, Fantini, Satti.

All. Vangioni

RIMINI (3-5-2): Scotti - Manfroni (54' Pecci), Nanni, Pupeschi - Arlotti (71' Diop), Gomis, Ricciardi (86' Simoncelli), Sambou (54' Pari), Ceccarelli - Vuthaj, Ambrosini (69' Casolla).

In panchina: Adorni, Giua, Viti, Lugnan.

All. Mastronicola.



ARBITRO: Gigliotti di Cosenza (assistenti: Salvatori di Tivoli e Gervasoni di Bergamo)

RETI: 18' Vanni.

AMMONITI: Ricciardi, Bongiorni, Gomis. Pari, Vangioni (all. Seravezza).

ESPULSI: nessuno.

NOTE: recupero 1'pt, 4'st.