Rimini: chiesti al governo rinforzi in vista dell'estate per le forze dell'ordine

Attualità

Rimini

| 17:27 - 28 Aprile 2021

Polizia (foto di repertorio).

Il Prefetto di Rimini Forlenza ha chiesto al Ministero dell'Interno rinforzi per Carabinieri e Polizia, in vista dell'estate 2021. L'avanzamento della campagna vaccinale, che permetterà di contenere l'emergenza sanitaria, fa prospettare un'estate con un "notevole afflusso di turisti", rileva la Prefettura, per questo l'aumento di presenze sul territorio comporta la necessità di potenziare l'attività di prevenzione e vigilanza. Sul fronte dei controlli per il rispetto delle norme anti Covid, in particolare il divieto di assembramenti, la Prefettura ha disposto, di concerto con i vertici delle forze dell'ordine, di potenziare l'attività di vigilanza anche nelle ore mattutine, con il coinvolgimento della Polizia Municipale. A preoccupare infatti sono gli assembramenti da parte degli studenti, prima dell'entrata o dopo l'uscita da scuola, o quelli nelle fermate degli autobus.