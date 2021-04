Calcio D, Rimini: nei quattro recuperi solo due punti. Vince il Ghivizzano sul Mezzolara: 3-2

Sport

Toscana molto amara per il Rimini: dopo le sconfitte contro Real Forte Querceta e Ghivizzano è arrivata anche quella di Seravezza (1-0) nel recupero della quarta giornata di ritorno. Il Rimini nei recuperi ha messo a segno solo due punti in quattro partite. Da registrare il successo del Ghivizzano per 3-2 sul Mezzolara al termine di una partita molto combattuta (3' Cargiolli, 6' Fazzi, 18' Sala, 23' Selleri, 56' Piccardi). Si aggrava in virtù dei risultati la posizione della Marignanese Cattolica che scivola al terzultimo posto con la penultima - il Sasso Marconi - a sei lunghezze con una partita da recuperare.



LA CLASSIFICA Fiorenzuola, Aglianese 58; Lentigione 54; Rimini 41; Pro Livorno 40; **Real Forte Querceta 38; *Prato 37; *Sammaurese, Forlì 36; Progresso 34; ****Correggese 32; **Mezzolara, Seravezza 31; *Ghivizzano, ***Bagnolese 28; Marignanese Cattolica 27; *Sasso Marconi 21; Corticella 14.



I prossimi recuperi



DOMENICA 2 MAGGIO

PRATO – CORREGGESE (6° di ritorno)

MEZZOLARA – REAL FORTE QUERCETA (6° di ritorno)

BAGNOLESE – GHIVIZZANO (8° di ritorno)



MERCOLEDI’ 5 MAGGIO

CORREGGESE – FORLI’ (7° di ritorno)

SASSO MARCONI – BAGNOLESE (9° di ritorno)



RINVIATE A DATA DA DESTINARSI

REAL FORTE QUERCETA – CORREGGESE ((16° di andata)

MEZZOLARA – SAMMAURESE (2° di ritorno)

CORREGGESE – BAGNOLESE (5° di ritorno)