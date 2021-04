Attualità

Rimini

| 16:31 - 28 Aprile 2021

Foto di repertorio.

La media settimanale dei contagi, in Provincia di Rimini, è per ora in leggero calo rispetto alla scorsa settimana (69), ma non aiuta, nella lotta al Sars-CoV-2, la riapertura della scuole. Infatti al 26 aprile il numero di focolai attivi nelle scuole è 22, in netta crescita rispetto ai 6 del 19 aprile, il dato peggiore dal 15 marzo (in quel caso erano 40). La Provincia di Rimini, a livello di focolai scolastici, è quella messa peggio in Romagna: sono 4 a Forlì, 10 a Cesena e 13 a Ravenna.