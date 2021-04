Perde la testa e massacra di botte gli anziani genitori, mandandoli in ospedale Arrestato un 52enne cattolichino, 25 giorni di prognosi per il padre e per la madre

Cronaca Cattolica | 16:12 - 28 Aprile 2021 Foto di repertorio.

Venticinque giorni di prognosi per due cattolichini di 83 e 77 anni, vittime delle percosse subite dal figlio convivente, un 52enne nullafacente. Ieri pomeriggio (martedì 27 aprile) l'uomo è stato arrestato dai Carabinieri, allertati proprio dai suoi genitori, decisi a mettere fine ai maltrattamenti verbali subiti negli anni e mai denunciati per amore del figlio, un uomo che, secondo quanto ricostruito dai Carabinieri nella prima attività di accertamento, è spesso dedito all'alcol. Ieri l'ennesima discussione, scoppiata per futili motivi e degenerata con l'aggressione perpetrata dal giovane nei confronti dei due genitori.



