Con un cofanetto e una calamita nasconde la droga sotto il telaio dell'auto: arrestato

Cronaca

Cattolica

| 15:59 - 28 Aprile 2021

La droga sequestrata.

Ieri pomeriggio (martedì 27 aprile) i Carabinieri di Cattolica hanno arrestato un 27enne albanese, pregiudicato e nullafacente, residente a Rimini, in relazione al possesso di 7 grammi di cocaina pre-confezionate in dosi. Il giovane le nascondeva in un cofanetto posto sotto l'auto e attaccato al telaio grazie a un dispositivo a calamita. Sotto il sedile della vettura i Carabinieri hanno invece rinvenuto 3200 euro in banconote di vario taglio. E' stato proprio l'ingente quantitativo di denaro a insospettire i Militari e ad approfondire gli accertamenti, permettendo loro di scoprire il cofanetto con la droga. Il 27enne è ora indagato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.