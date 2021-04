Finto nutrizionista scoperto grazie al suo vizio di rubare i segnali stradali

Cronaca

Coriano

15:46 - 28 Aprile 2021

I cartelli sequestrati.

Da un'indagine per la sparizione di segnali stradali, i Carabinieri hanno scoperto un finto nutrizionista: è un 28enne di Coriano, denunciato per l'ipotesi di reato di esercizio abusivo della professione medica e per ricettazione. Tutto è nato dalla denuncia del comune di Coriano, a seguito del furto di segnali stradali. I Carabinieri hanno individuato il responsabile grazie alle riprese delle telecamere di sorveglianza: nella sua abitazione sono stati rivenuti anche altri due segnali stradali, rubati nei comuni di Rimini e Riccione. Ma a casa del 28enne sono stati trovati anche archivi, cartacei e digitali, con schede di pazienti e programmi alimentari. Il giovane, senza averne titolo, esercitava la professione di nutrizionista.